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Легендарный итальянский спортивный директор покинет Интер

Маротта уйдет из клуба в 2027-м году.
Сегодня, 20:20
Джузеппе Маротта / Getty Images
Джузеппе Маротта / Getty Images

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта заявил об уходе из клуба.

"Когда мой контракт с Интером истечет и я покину клуб, я буду работать только с молодежью".

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"Молодежный сектор – это самый большой актив клуба, особенно с человеческой точки зрения. Я все больше убеждаюсь в том, что заставлять молодых людей платить за спорт неправильно: он должен быть бесплатным, потому что в этом случае в него будут вовлечены и бедные семьи, те самые, где скрываются чемпионы, как это было раньше", – сказал Маротта в интервью Tuttosport.

Напомним, действующий контракт итальянского специалиста с Интером рассчитан до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Джузеппе Маротта

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