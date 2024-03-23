Легендарный итальянский спортивный директор покинет Интер
Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта заявил об уходе из клуба.
"Когда мой контракт с Интером истечет и я покину клуб, я буду работать только с молодежью".
Читай также: Милан и Интер установят необычное достижение в рамках дерби
"Молодежный сектор – это самый большой актив клуба, особенно с человеческой точки зрения. Я все больше убеждаюсь в том, что заставлять молодых людей платить за спорт неправильно: он должен быть бесплатным, потому что в этом случае в него будут вовлечены и бедные семьи, те самые, где скрываются чемпионы, как это было раньше", – сказал Маротта в интервью Tuttosport.
Напомним, действующий контракт итальянского специалиста с Интером рассчитан до лета 2027 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!