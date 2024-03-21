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Милан и Интер установят необычное достижение в рамках дерби

Удивительно, как за всю многолетнюю историю миланского противостояния это до сих пор не произошло.
Сегодня, 17:32
Франческо Ачерби и Оливье Жиру / Getty Images
Франческо Ачерби и Оливье Жиру / Getty Images

Следующий матч между Миланом и Интером позволит командам закрыть гештальт своего противостояния.

Матч 33-го тура итальянской Серии А между "россонери" и "нерадзурри" пройдет в понедельник, 22 апреля.

Как сообщает Opta, это будет первый случай в истории, когда миланское дерби состоится в понедельник. Это приведет к тому, что Дерби Милана проходило хотя бы раз в каждый из семи дней недели.

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На данный момент Интер возглавляет таблицу чемпионата Италии, опережая Милан, который идет вторым, на 14 очков.

Ранее стало известно, что бывший форвард "дьяволов" Робиньо был приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование, произошедшее более десяти лет назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан миланское дерби

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