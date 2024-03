Милан и Интер установят необычное достижение в рамках дерби

Следующий матч между Миланом и Интером позволит командам закрыть гештальт своего противостояния.

Матч 33-го тура итальянской Серии А между "россонери" и "нерадзурри" пройдет в понедельник, 22 апреля.

Как сообщает Opta, это будет первый случай в истории, когда миланское дерби состоится в понедельник. Это приведет к тому, что Дерби Милана проходило хотя бы раз в каждый из семи дней недели.

1 - The next derby between AC Milan and Inter will be played on Monday for the first time ever, meaning the Milan derby will now have been played on all seven days of the week. Historic.#SerieA pic.twitter.com/La01Qpi3PZ