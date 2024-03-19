Бывший наставник Интера и Ювентуса - главный кандидат на пост тренера Баварии

Антонио Конте рассматривается как возможный кандидат на пост главного тренера Баварии, после того как стало известно об уходе Томаса Тухеля в конце текущего сезона.

По информации La Repubblica, контакты между немецким клубом и итальянским тренером уже были установлены несколько месяцев назад, и снова возможно их восстановление.

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Однако переговоры могут оказаться сложными, учитывая, что Конте предпочитает оставаться в Серии А. Несмотря на это, предложение от Баварии может заинтересовать тренера.

Кроме того, среди претендентов на пост главного тренера Баварии также упоминаются Роберто Де Дзерби из Брайтона, Себастиан Хенесс из Штутгарта и Рубен Аморим из Спортинга.

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