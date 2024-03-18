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Бавария готова попрощаться с одним из лидеров

У Йозуа Киммиха есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Сегодня, 20:23
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Мюнхенская Бавария приняла решение попрощаться с одним из своих лидеров.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, если будет приемлемое предложение, то Йозуа Киммиха отпустят из клуба летом.

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У немецкого хавбека есть несколько опций продолжения карьеры, а именно: Ман Сити, Ливерпуль, Арсенал, Реал и Барселона. Переход в МЮ, Челси или ПСЖ не рассматривается.

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего Киммиха в 75 млн евро. В текущем сезоне игрок провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 8 ассистов.

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