Бавария готова попрощаться с одним из лидеров

У Йозуа Киммиха есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Мюнхенская Бавария приняла решение попрощаться с одним из своих лидеров.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, если будет приемлемое предложение, то Йозуа Киммиха отпустят из клуба летом.

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У немецкого хавбека есть несколько опций продолжения карьеры, а именно: Ман Сити, Ливерпуль, Арсенал, Реал и Барселона. Переход в МЮ, Челси или ПСЖ не рассматривается.

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего Киммиха в 75 млн евро. В текущем сезоне игрок провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 8 ассистов.

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