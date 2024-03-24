Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
У игрока нашли небольшое повреждение.
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр не сыграет в следующем товарищеском матче против Бельгии.
Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек "трех львов" преждевременно покинул расположение национальной команды из-за полученной травмы в игре против сборной Бразилии.
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Гарри отправили на дополнительный медосмотр, который оценит степень повреждения, но известно, что ничего особо страшного с Магуайром не случилось.
Отметим, что 31-летний футболист провел на поле 66 минут, а затем был заменен на Льюиса Данка.
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