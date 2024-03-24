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Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии

У игрока нашли небольшое повреждение.
Вчера, 21:58
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр не сыграет в следующем товарищеском матче против Бельгии.

Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек "трех львов" преждевременно покинул расположение национальной команды из-за полученной травмы в игре против сборной Бразилии.

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Гарри отправили на дополнительный медосмотр, который оценит степень повреждения, но известно, что ничего особо страшного с Магуайром не случилось.

Отметим, что 31-летний футболист провел на поле 66 минут, а затем был заменен на Льюиса Данка.

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Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
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