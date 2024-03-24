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Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку

Алекс Гримальдо сосредоточен на выступлениях за нынешний клуб.
Вчера, 23:08
Алекс Гримальдо / Getty Images
Алекс Гримальдо / Getty Images

Защитник леверкузенского Байера Алекс Гримальдо поделился мыслями о своем следующем шаге в карьере.

По словам испанского футболиста, пока он сосредоточен на выступлениях за "фармацевтов", и не думает о смене клубной прописки.

"Я уже несколько лет играю на самом высоком уровне. Прошлый сезон был очень хорошим, а этот просто невероятный.

Не думаю, что о моем будущем мало говорят, особенно когда каждое лето меня связывают с разными клубами. Я лишь могу гарантировать, что я сосредоточен на "Байере".

Хаби Алонсо очень важен для меня, потому что первый год всегда сложный с точки зрения адаптации, а он помог мне сделать это быстрее. Он доверял мне с первой минуты, и я просто хочу воспользоваться этим, чтобы развиваться", - сказал Гримальдо.

Напомним, ранее Алекс почти повторил результативный рекорд Байера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Алекс Гримальдо

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