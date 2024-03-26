Украина U-19 со 100% результатом квалифицировалась на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, в рамках группового этапа отбора на чемпионат Европы-2024 U-19 состоялся поединок между сборными Украины и Швейцарии.

Подопечные Дмитрия Михайленко добыли разгромную победу со счетом 3:0: Геннадий Сынчук открыл счет в середине второго тайма, после чего Матвей Пономаренко оформил дубль.

Благодаря этой победе "желто-синие" завоевали путевку на Евро-2024, завершив при этом квалификацию со 100% результатом, а также не пропустив ни одного гола за три игры.

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Отметим, что финальная стадия юношеского чемпионата Европы 2024 года пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. Турнир также станет отбором от УЕФА на чемпионат мира 2025 года среди команд до 20 лет.

Напомним, что немногим ранее молодежная сборная Украины разгромила сверстников из Азербайджана, продолжая свой путь по квалификации Евро-2025.

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