Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать
Португалец не против возглавить сборную.
Бывший тренер Реала и Челси Жозе Моуринью высказался о своем будущем.
"Тренировать национальную сборную – моя цель. Может быть, принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки, Кубком Африки".
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"Но ждать этого два года – не знаю. Может быть, однажды это произойдет", – приводит слова "Особенного" журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Жозе в данный момент находится без работы. Этой зимой португалец был уволен из Ромы.
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