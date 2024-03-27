Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать

Португалец не против возглавить сборную.

Бывший тренер Реала и Челси Жозе Моуринью высказался о своем будущем.

"Тренировать национальную сборную – моя цель. Может быть, принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки, Кубком Африки".

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"Но ждать этого два года – не знаю. Может быть, однажды это произойдет", – приводит слова "Особенного" журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Жозе в данный момент находится без работы. Этой зимой португалец был уволен из Ромы.

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