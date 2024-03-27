iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать

Португалец не против возглавить сборную.
Вчера, 21:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Бывший тренер Реала и Челси Жозе Моуринью высказался о своем будущем.

"Тренировать национальную сборную – моя цель. Может быть, принять команду прямо перед чемпионатом мира, Евро или Кубком Америки, Кубком Африки".

Читай также: Моуринью рассказал, когда планирует возобновить тренерскую работу

"Но ждать этого два года – не знаю. Может быть, однажды это произойдет", – приводит слова "Особенного" журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Жозе в данный момент находится без работы. Этой зимой португалец был уволен из Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью: Мне дважды предлагали возглавить сборную Португалии Моуринью: Мне дважды предлагали возглавить сборную Португалии
Моуринью: Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд Моуринью: Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд
Netflix выпустит документальный сериал про Моуринью Netflix выпустит документальный сериал про Моуринью
Моуринью мог в свое время возглавить топовую европейскую сборную Моуринью мог в свое время возглавить топовую европейскую сборную
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
"Горжусь комплиментами от Хави": Игрок Наполи высказался об интересе со стороны Барселоны
Европа23:30
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа23:19
Реал близок к продлению контракта с ветеранами клуба
Европа22:56
Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса
Киберспорт22:54
NaVi не смогли квалифицироваться на PGL Wallachia
Европа22:45
Барселона продолжает следить за молодым талантом Атлетика
ММА22:22
Временный чемпион UFC в тяжелом весе призвал Нганну остаться в боксе
Европа22:15
Манчестер Юнайтед намерен связаться с главным тренером середняка АПЛ
Украина21:53
Суперлига: Днепр уничтожил Политехнику, Мавпы второй раз обыграли Запорожье
Европа21:50
Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK