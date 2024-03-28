Экс-защитник сборной Англии посоветовал Саутгейта Ливерпулю

А вот с Ман Юнайтед, по мнению Глена Джонсона, у местного специалиста могут быть проблемы

Бывший футболист сборной Англии, Челси и Ливерпуля Глен Джонсон рассказал, какой состав "трех львов" он считает оптимальным.

Экс-игрок выбрал некоторых футболистов, которые в коллективе Гарета Саутгейта не всегда играют с первых минут.

"Я бы поставил в ворота Аарона Рэмсдейла. В центре защиты - Джо Гомес и Джон Стоунз, а Рис Джеймс и Бен Чилвелл на правом и левом фланге соответственно. Вы можете думать, что Льюис Данк подходит лучше Джо Гомеса, но я пока что поставлю Гомеса.

В полузащиту я поставлю Деклана Райса, Джуда Беллингема и Фила Фодена. Впереди у меня была бы тройка Коул Палмер - Гарри Кейн - Букайо Сака. Это достаточно атакующий состав, но чтобы выигрывать турниры нужно забивать", - сказал Джонсон.

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Также Глен поделился мыслями о будущем нынешнего рулевого Англии. По его словам, местный специалист не подошел бы МЮ, а вот уже упомянутый Ливерпуль был бы для него неплохим вариантом.

"Я не уверен, что Саутгейт подойдет МЮ. Несмотря на то, что он крутой парень и замечательный менеджер, я считаю, что Гарет получает больше уважения от игроков английской сборной, потому что он англичанин. Иностранные игроки в команде Манчестер Юнайтед сначала не будут иметь такого же уровня уважения к Гарету, как английские игроки.

Ему понадобится немного времени, чтобы завоевать их, и если он сможет, то он более чем способен добиться успеха. Если он доступен летом, то нужно рассмотреть все варианты.

Он проделал блестящую работу с Англией, поэтому нет причин, почему он не может преуспеть с таким клубом, как Ливерпуль, поскольку он будет иметь дело с подобными игроками. Нужно будет просто провести разговор, потому что нельзя проигнорировать его, если он доступен", - резюмировал 39-летний англичанин.

Напомним, ранее сообщалось, что Саутгейт является фаворитом на замену Тен Гагу лично для нового совладельца манкунианцев Джима Рэтклиффа.

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