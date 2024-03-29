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Исполнительный директор Милана прокомментировал будущее Эрнандеса и Меньяна

Ключевые игроки команды сами будут решать, что им делать.
Сегодня, 10:58
Тео Эрнандес и Майк Меньян / Getty Images
Тео Эрнандес и Майк Меньян / Getty Images

Исполнительный директор Милана Джорджо Фурлани высказался о будущем Тео Эрнандеса и Майка Меньяна на фоне слухов об их уходе.

Функционер отметил, что оба француза будут сами решать, как развивать свою карьеру.

"У них обоих контракты до июня 2026 года.

Игроки всегда сами решают свое будущее, мы надеемся, что Тео и Майньян останутся с нами как можно дольше", - сказал итальянец в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Отметим, что ранее Фурлани прокомментировал слухи вокруг самого молодого игрока в истории Серии А и Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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