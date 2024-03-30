Ливерпуль определился со следующим главным тренером

Ливерпуль определился с новым главным тренером после отказа Хаби Алонсо, пишет The Telegraph.

"Красные" намерены заполучить главного тренера Спортинга Рубена Аморима, который уже давно находился в их шорт-листе.

Отступные за специалиста составят порядка 15 млн евро, которые Ливерпуль готов заплатить, если Аморим даст свое согласие на переход.

Сам специалист пока не говорил ничего конкретного касательно возможного перехода, лишь подчеркнул, что сосредоточен на текущем сезоне.

Интересно, что и букмекеры убеждены, что именно португалец станет наследником Клоппа, следующий по котировкам - Роберто де Дзерби.

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо теперь на прицеле у Реала.

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