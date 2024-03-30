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Полесье - Черноморец: обзор и результат матча Чемпионата Украины 30.03.2024

"Моряки" добыли важные три очка на выезде
Сегодня, 17:34
Полесье - Черноморец / upl.ua
Полесье - Черноморец / upl.ua

В рамках 22-го тура Чемпионата Украины Полесье на своем поле приняло Черноморец.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов, хотя было несколько опасных моментов еще со стартовых минут у обеих команд.

Например, на 2-й минуте Самсон Иеде опасно пробивал рядом со стойкой, а на 8-ой что-то похожее сделал Петряк.

Первые минуты уже во второй половине игры тоже были довольно активными и привели к забитому голу в исполнении "моряков". Артур Авагимян на 53-й минуте "расстрелял" головой ворота Дениса Бойко после подачи Зиги Бадибанги.

Менее чем через 10 минут Авагимян оформил дубль после паса Максима Брагару, а еще через две минуты Артур идеальным ударом со штрафного записал на свой счет хет-трик.

Полесье смогло ответить на это лишь одним голом Богдана Кушниренко, но и это не спасло их от разгрома, потому что на 90-ой минуте четвертый гол одесситов забил Орест Кузык.

Статистика матча чемпионата Украины Полесье - Черноморец

Полесье - Черноморец 1:4

Голы: Кушниренко, 75 - Авагимян, 53, 61, 63, Кузык, 90

Полесье: Бойко - Кравченко, Кудриненко, Кравец, Михайличенко - Козак (Фортюне, 72), Танковский, Крушинский, Петряк - Луифер (Мустафаев, 72), Ндукве (Назаренко, 46).

Черноморец: Варакута - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Бадибанга (Альваренга, 90), Васильев, Авагимян (Присяжнюк, 85) - Бойчук (Зе Гомеш, 90), Иеде (Кузык, 46), Штогрин.

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