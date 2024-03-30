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Фиорентина - Милан 1:2: обзор матча и результат игры 30.03.2024

"Россонери" укрепились на второй строчке.
Вчера, 23:43
Фиорентина - Милан / Getty Images
Фиорентина - Милан / Getty Images

В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Серии А Фиорентина встречалась с Миланом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первый тайм не подарил фанатам забитых мячей, зато вторая половина была богата на опасные моменты, которые конвертировались сразу в три гола.

Источник: Getty Images

Рубен Лофтус-Чик открыл счет на 47-й минуте, Альфред Данкан спустя пару мгновений возобновил паритет, однако "фиалки" не долго радовались этому, ведь "россонери" снова вышли в лидеры, закрепив данный результат до финального свистка.

Таким образом, после 30 туров чемпионата Италии Фиорентина идет на десятой строчке с 43-я баллами, а Милан идет на второй строчке, набрав 65 очков.

Статистика матча чемпионата Италии Фиорентина - Милан

Фиорентина - Милан 1:2

Голы: Данкан, 50 - Лофтус-Чик, 47, Леау, 53

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 3.15
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 6 - 9
Фолы: 6 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина Серия А

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