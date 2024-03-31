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Манчестер Юнайтед - Брентфорд: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 30.03.2024

"Пчелы" сыграли вничью с манкунианцами.
Сегодня, 00:10
Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Брентфорд - Манчестер Юнайтед

В рамках 30-го тура Чемпионата Англии Брентфорд встретился на своем поле с Манчестер Юнайтед.

Первый условно опасный момент возник у гостей, когда на 3-й минуте Бруну Фернандеш пробил рядом со штангой.

После этого инициативу не сразу, но перехватили хозяева. На 23-ой минуте из-за пределов штрафной опасно пробивал Егор Ярмолюк, который вообще провел великолепный поединок. Сразу же на следующей минуте свой шанс имел Айвен Тоуни.

После этого у "пчел" было еще несколько острых возможностей, но ни одна из них так и не достигла своей цели вплоть до 76-ой минуте уже после того, как Ярмолюка заменили.

Айвен Тоуни сумел замкнуть подачу из глубины, но, потом оказалось. что у него было положение вне игры.

Поэтому, все шло к безголевой ничьей, но, в компенсированное арбитром время Мейсон Маунт, который вышел на замену отправил мяч в ворота Марка Флеккена после подачи Каземиро, но, ничьи в этом матче все же суждено было стать, потому что на 90+9 минуте Кристоффер Айер, который прибежал на один из последних угловых сравнял счет в матче.

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Статистика матча Чемпионата Англии Брентфорд - Манчестер Юнайтед

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Айер, 90+9 - Маунт, 90+6

xG: 2.59 - 0.51
Удары: 31 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 5
Владение мячом: 47% - 53%

Брентфорд: Флеккен - Занка, Аер, Коллинз - Роерслев (Мопе, 87), Ярмолюк (Дамсгор, 71), Йенсен, Янельт, Льюис-Поттер (Годдос, 87) - Тоуни, Висса (Мбемо, 71)

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Далот - Мактоминей, Мейну (Каземиро, 80) - Гарначо (Антони, 59), Фернандеш, Рашфорд (Маунт, 80) - Хойлунд

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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