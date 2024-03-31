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Игрок Рейнджерс стал самым результативным британским защитником в истории

Тавернье сделал что-то нереальное.
31 марта, 23:15
Джеймс Тавернье / Getty Images
Джеймс Тавернье / Getty Images

Фулбек Рейнджерс Джеймс Тавернье забил в матче против Хиберниана (3:1) в 31-м туре чемпионата Шотландии.

Данный гол стал для англичанина 131 в карьере, что позволило ему обойти шотландца Грэма Александера и стать самым результативным британским защитником всех времен.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Тавернье 15 голов и 8 ассистов в 30 матчах чемпионата Шотландии.

Ранее сообщалось, что Роналду - второй в истории саудовского чемпионата по результативным действиям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс

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