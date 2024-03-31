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Роналду - второй в истории саудовского чемпионата по результативным действиям

До абсолютного рекорда девять баллов.
Сегодня, 16:24
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду вышел на чистое второе место по результативным баллам в истории саудовского чемпионата, пишет Dzair Sport.

Напомним, в предыдущем матче против Аль-Таи португалец отметился хет-триком, а всего у Роналду в текущем сезоне 26 голов.

Также Криштиану записал на свой счет девять ассистов и довел общий счет результативных действий до 35 пунктов. Это второй результат в истории чемпионата.

На первом месте расположился игрок Аль-Иттихада  Абдерразак Амдалла, имеющий 43 результативных действия за сезон.

Таким образом португальцу не хватает восьми пунктов, чтобы повторить рекорд. До конца розыгрыша чемпионата осталось восемь туров.

Ранее также сообщалось, что преданный фанат Роналду похвастался новым стилизованным автомобилем.

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