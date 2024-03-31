Марсель - ПСЖ 0:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024
В воскресенье, 31 марта, в рамках 27-го тура Лиги 1 Марсель принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
Уже на 40-й минуте парижане остались в меньшинстве. Защитник ПСЖ Беральдо заработал прямую красную карточку и отправился в раздевалку.
Все же гости смогли дважды поразить ворота Марселя, при этом отличить подопечные Луиса Энрике в середине и концовке второго тайма.
Таким образом, после 27 туров Лиги 1 Марсель идет на седьмом месте с 39 баллами, а ПСЖ занимает первую строчку, набрав 62 очка.
Статистика матча чемпионата Франции Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ 0:2
Голы: Витинья, 53, Рамос, 85
Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 2.14
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 10 - 8
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