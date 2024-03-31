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Марсель - ПСЖ 0:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Парижане проявили волю к победе.
Вчера, 23:49
Марсель - ПСЖ / Getty Images
Марсель - ПСЖ / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, в рамках 27-го тура Лиги 1 Марсель принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Уже на 40-й минуте парижане остались в меньшинстве. Защитник ПСЖ Беральдо заработал прямую красную карточку и отправился в раздевалку.

Источник: Getty Images

Все же гости смогли дважды поразить ворота Марселя, при этом отличить подопечные Луиса Энрике в середине и концовке второго тайма.

Таким образом, после 27 туров Лиги 1 Марсель идет на седьмом месте с 39 баллами, а ПСЖ занимает первую строчку, набрав 62 очка.

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - ПСЖ

Марсель - ПСЖ 0:2

Голы: Витинья, 53, Рамос, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 2.14
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 10 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ПСЖ Лига 1

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