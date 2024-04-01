Интер - Эмполи: Обзор и результат матча Чемпионата Италии 01.04.2024

В рамках 30-го тура Чемпионата Италии Интер уверенно разобрался с Эмполи.

Уже на 4-ой минуте "нерадзурри" имели прекрасную возможность открывать счет после удара Лаутаро Мартинеса, но, произошло это всего минутой позже после того, как своей попыткой воспользовался Федерико ДиМарко.

В начале первого тайма свой шанс имел также Алессандро Бастони, который своим ударом попал в левую штангу ворот Элии Каприле.

После этого обе команды имели лишь полумоменты вплоть до 81-ой минуты, когда Алексис Санчес, который вышел на поле по ходу встречи, удвоил преимущество Интера, воспользовавшись великолепным пасом Дензела Дюмфриса.

Статистика матча Чемпионата Италии Интер - Эмполи

Интер - Эмполи 2:0

Голы: ДиМарко, 5, Санчес, 81

xG: 1.78 - 0.42

Удары: 19 - 14

Удары в створ ворот: 7 - 3

Владение мячом: 59% - 41%

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