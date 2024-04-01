Интер - Эмполи: Обзор и результат матча Чемпионата Италии 01.04.2024
В рамках 30-го тура Чемпионата Италии Интер уверенно разобрался с Эмполи.
Уже на 4-ой минуте "нерадзурри" имели прекрасную возможность открывать счет после удара Лаутаро Мартинеса, но, произошло это всего минутой позже после того, как своей попыткой воспользовался Федерико ДиМарко.
В начале первого тайма свой шанс имел также Алессандро Бастони, который своим ударом попал в левую штангу ворот Элии Каприле.
После этого обе команды имели лишь полумоменты вплоть до 81-ой минуты, когда Алексис Санчес, который вышел на поле по ходу встречи, удвоил преимущество Интера, воспользовавшись великолепным пасом Дензела Дюмфриса.
Статистика матча Чемпионата Италии Интер - Эмполи
Интер - Эмполи 2:0
Голы: ДиМарко, 5, Санчес, 81
xG: 1.78 - 0.42
Удары: 19 - 14
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 59% - 41%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!