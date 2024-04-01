iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Эмполи: Обзор и результат матча Чемпионата Италии 01.04.2024

"Нерадзурри" уверенно переиграли гостей.
Вчера, 23:50
Getty Images
Getty Images

В рамках 30-го тура Чемпионата Италии Интер уверенно разобрался с Эмполи.

Уже на 4-ой минуте "нерадзурри" имели прекрасную возможность открывать счет после удара Лаутаро Мартинеса, но, произошло это всего минутой позже после того, как своей попыткой воспользовался Федерико ДиМарко.

В начале первого тайма свой шанс имел также Алессандро Бастони, который своим ударом попал в левую штангу ворот Элии Каприле.

После этого обе команды имели лишь полумоменты вплоть до 81-ой минуты, когда Алексис Санчес, который вышел на поле по ходу встречи, удвоил преимущество Интера, воспользовавшись великолепным пасом Дензела Дюмфриса.

Статистика матча Чемпионата Италии Интер - Эмполи

Интер - Эмполи 2:0

Голы: ДиМарко, 5, Санчес, 81

xG: 1.78 - 0.42
Удары: 19 - 14
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 59% - 41%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер эмполи

Статьи по теме

Защитник Интера ответил на обвинения в расизме Защитник Интера ответил на обвинения в расизме
Милан и Интер могут временно сменить стадион в 2026 году Милан и Интер могут временно сменить стадион в 2026 году
Одноклубник Малиновского согласился на переход в Интер Одноклубник Малиновского согласился на переход в Интер
Легендарный итальянский спортивный директор покинет Интер Легендарный итальянский спортивный директор покинет Интер
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков
Европа00:12
Атлетико вырвал победу над Вильярреалом
Вчера, 23:50
Европа23:50
Эмполи без Коваленко ожидаемо проиграл Интеру
Европа23:30
Лидер Челси повторил достижение Азара
Европа22:55
Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки
Киберспорт22:49
NaVi побили рекорд по количеству призовых в истории Counter-Strike
Европа22:30
"Какой ужас!": Ширер назвал фаворита на победу в АПЛ
Европа22:15
Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити
Бокс22:05
Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ
Европа21:42
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK