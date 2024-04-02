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Клуб АПЛ неожиданно хочет назначить Мальдини на пост спортдира

Ньюкасл внес кандидатуру Паоло в свой шорт-лист.
Сегодня, 19:02
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

Легенда итальянского Милана Паоло Мальдини впервые может поработать вне структуры "россонери".

Как сообщает издание Daily Mail, 55-летний функционер может вернуться к работе спортивным директором, получив эту должность в Ньюкасле.

"Сороки" имеют определенный шорт-лист кандидатов, в который входит также и итальянец. Имена других претендентов неизвестны.

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Отметим, что нынешний спортдир Ньюкасла Дэн Эшворт вскоре должен покинуть клуб и присоединиться к Манчестер Юнайтед.

Стоит также сказать, что Мальдини с 1985 по 2009 был игроком Милана, а с 2018 по 2022 работал в структуре клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Паоло Мальдини

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