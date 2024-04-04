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Гранада - Валенсия: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 04.04.2024

"Летучие мыши" приблизились к зоне Лиги конференций.
Вчера, 22:57
Валенсия - Гранада / Getty Images
Валенсия - Гранада / Getty Images

В рамках 31 тура Чемпионата Испании Гранада на своем поле встретилась с Валенсией

Команды в целом играли на равных, создав одинаковое количество моментов, но ни один из них нельзя было назвать особо опасным.

Даже единственный гол, который был забит в матче на 77-ой минуте, нельзя назвать таким, что был забит с очевидно острого момента. Защитник гостей Андре Алмейда подхватил мяч после выноса с углового и сразу же пробил в нижний угол ворот Аугусто Батальи.

Таким образом, Валенсия благодаря победе поднялась на седьмое место, отставая от 6 позиции, которая дает возможность играть в Лиге конференции всего на 5 очков.

Статистика матча Чемпионата Испании Гранада - Валенсия

Гранада - Валенсия 0:1

Гол: Алмейда, 77
xG: 0.62 - 0.39
Удары: 11 - 6
Удары в створ ворот: 3 - 2
Владение мячом: 56% - 44%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия гранада

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