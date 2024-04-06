Милан - Лечче 3:0: обзор матча и результат игры 06.04.2024

"Россонери" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

В субботу, 6 апреля, Милан в рамках 31-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Лечче.

Подопечные Стефано Пиоли уверенно разобрались с соперником, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Хозяева поля быстро вышли вперед, когда на шестой минуте у Кристиана Пулишича вышел отличный удар с линии штрафной под левую стойку. В середине первого тайма Оливье Жиру удвоил преимущество своей команды, замкнув подачу с углового.

Перед перерывом Лечче остался в меньшинстве, когда прямую красную карточку заработал Никола Крстович.

Во второй половине встречи численное преимущество "россонери" смогли воплотить в еще один забитый мяч - на 57-й минуте Рафаэль Леау реализовал выход один на один с голкипером.

На данный момент Милан с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Лечче идет на 13-й строчке, имея 29 баллов.

Статистика матча Милан - Лечче 31-го тура чемпионата Италии

Милан - Лечче 3:0

Голы: Пулишич, 6, Жиру, 20, Леау, 57

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.43

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 5 - 1

Фолы: 8 - 7

Атаки: 125 - 83

Милан: Меньян - Калабрия, Габбия (Кьер, 61), Томори, Эрнандес (Терраччано, 83) - Адли, Рейндерс (Беннасер, 78) - Чуквуэзе, Пулишич (Муса, 62), Леау - Жиру (Йович, 62)

Лечче: Фальконе - Венути (Жандре, 70), Понграчич, Баскиротто, Галло - Блен (Бериша, 78), Рамадани, Гонсалес (Пикколи, 46) - Банда (Альмквист, 46), Крстович, Доргу (Пьеротти, 85)

Предупреждение: Чуквуэзе - Блен

Удаление: Крстович, 45

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