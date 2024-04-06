Миколенко - один из лучших игроков Эвертона в матче с Бернли

В рамках 32-го тура АПЛ Эвертон прервал 13-матчевую серию без побед, обыграв Бернли.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам данного поединка, высоко отметив игру украинского защитника Виталия Миколенко.

WhoScored поставил Миколенко 7.5, а SofaScore оценил игру украинца в 7.4. У обоих авторитетных сайтов Виталий стал вторым лучшим игроком Эвертона, уступив лишь Доминику Кальверту-Льюину (8.5 от WhoScored и 8.2 от SofaScore соответственно - прим.)

Отметим, что в этом матче защитник совершил 5 отборов, отдал 13 из 15 точных пасов, однажды точно навесил, 7 из 8 раз выиграл единоборство, 5 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар и трижды перехватил передачу.

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