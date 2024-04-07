Спортінг - Бенфіка: Огляд та результат матчу Чемпіонату Португалії 07.04.2024
В рамках 28-го тура Чемпионата Португалии Спортинг у себя дома принял Бенфику.
Хозяева шокировали гостей уже на первой минуте, открыв счет благодаря голу Джени Катамо. Кабо-вердиец воспользовался "пожаром" в обороне "орлов", отправив мяч почти в пустые ворота. Трубину среагировать на удар помешал Николас Отаменди, который столкнулся с украинцем.
Долго "львы" контролировали игру, и коллектив Рогера Шмидта сумел восстановить паритет лишь на последних минутах первой 45-минутки после того, как Александр Бах выпрыгнул выше всех, замкнув подачу с углового.
Ничейный счет держался до последних минут, но уже в компенсированное время ко второму тайму выше упомянутый Джени Катамо принес подопечным Рубена Аморима победу, которая очень сильно влияет на ход чемпионской гонки.
Сейчас у Спортинга 27 матчей и 71 очко в активе, а у Бенфики 28 поединков и лишь 68 набранных пунктов.
Статистика матча Чемпионата Португалии Спортинг - Бенфика - Бенфика
Спортинг - Бенфика 2:1
Голы: Катамо, 1, 90+2 - Бах, 45+2
xG: 1.01 - 1.18
Удары: 13 - 15
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 47% - 53%
Спортинг: Израэль - Сен-Жюст, Коатес, Инасиу (Диоманде 72) - Катаму, Гьюлманд (Коиндреди 80), Морита (Браганса 54), Реис - Тринкау (Паулинью 80), Дьокореш, Гонсалвеш (Эдвардс 72).
Бенфика: Трубин - Ба, Антонио Силва, Отаменди, Аурснес - Флорентину, Невес - Ди Мария, Рафа Силва (Маркос Леонардо 90+3), Давид Нерес (Кокджу 90+3) - Тенгстедт (Кабрал 71).
Предупреждения: Катаму 4, Гьюлманд 27, Сантуш (за пределами поля) 90+1, Паулинью 90+6 - Отаменди 27, Давид Нерес 39, Ба 45+3, Тенгстедт 74 (за пределами поля), Аурснес 85, 90+9.
Удаление: Аурснес 90+9 (вторая желтая
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