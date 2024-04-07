Месси вернулся после травмы и забил за Интер Майами
В ночь на воскресенье, 7 апреля, в рамках очередного тура МЛС Интер Майами принимал Колорадо. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Главная звезда команды хозяев Лионель Месси появился на поле лишь во втором тайме, осчастливив фанатов не только долгожданной игрой за "розово-черных", но и голом!
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Аргентинец крайне удачно пробил в одно касание на 58-й минуте, после мяч от штанги залетел в ворота.
Отметим, украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов пропускал данный матч из-за травмы.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча МЛС Интер Майами - Колорадо
Интер Майами - Колорадо 2:2
Голы: Месси, 58, Афонсо, 60 - Наварро, 45 пенальти, Бассетт, 88
Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 1.08
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 12 - 7
Угловые: 6 - 6
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