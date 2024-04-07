Шеффилд Юнайтед - Челси: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 07.04.2024

В рамках 32-го тура АПЛ Челси на выезде сыграл с Шеффилд Юнайтед.

"Синие" довольно уверенно начали поединок, открыв счет уже на 11-ой минуте. Тиаго Силва отправил мяч в ворота после передачи Коннора Галлагера.

Однако, запала "синих" хватило ненадолго. Уже на 32-ой минуте Джейден Богл восстановил паритет в счете.

Во второй половине встречи один из лидеров Челси Коул Палмер взял на себя инициативу, на этот раз выступив в роли ассистента. Англичанин отдал великолепный пас на своего соотечественника Нони Мадуэке, который вновь вывел лондонцев вперед.

Однако, подопечным Маурисио Почеттино все равно не суждено было выиграть, ведь уже в компенсированное время Оли МакБерни вырвал для своей команды, которая в целом на дистанции матча выглядела лучше, хотя бы ничью.

Статистика матча Чемпионата Англии Челси - Шеффилд Юнайтед

Челси - Шеффилд Юнайтед 2:2

Голы: Силва, 11, Мадуэке, 62 - Богл, 32, МакБерни, 93

xG: 1.47 - 0.41

Удары: 11 - 6

Удары в створ ворот: 3 - 2

Владение мячом: 32% - 68%

Голы: Богл, 32, МакБерни, 93 - Силва, 11, Мадуэке, 62

xG: 1.47 - 0.41

Удары: 11 - 6

Удары в плоскость: 3 - 2

Владение мячом: 32% - 68%

Шеффилд Юнайтед: Грбич - Голгейт (Макейти, 76), Ахмедходжич, Робинсон (В. Соуза, 90+1) - Богл, Гамер, Арбластер, Осборн, Трасти (Арчер, 87) - Макберни, Бреретон

Челси: Петрович - Дисаси, Чалоба, Силва, Кукурелья (Бадьяшиль, 90+3) - Кайседо, Фернандес - Палмер (Чуквуэмека, 74), Галлагер, Мадуэке (Мудрик, 82) - Джексон (Кас

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