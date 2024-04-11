Забарного признали игроком месяца в Борнмуте

Еще один украинец вслед за Артемом Довбиком получил признание в своем клубе.

Английский Борнмут обнародовал результаты голосования за игрока марта в коллективе Андони Ираолы.

Как сообщает клубная пресс-служба, награду завоевал украинец Илья Забарный, впервые достигнув этого звания.

Центрбек победил в опросе болельщиков с результатом в 64,3% голосов. Ближайший преследователь в лице ганца Антуана Семеньо набрал всего 28% голосов.

Льюис Кук и Доминик Соланке, которые также были номинированы набрали 2,8% и 4,3% голосов соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что Артем Довбик в четвертый раз стал игроком месяца в Жироне .

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