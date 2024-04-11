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Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками

Но произойдет это только, если клуб вылетит из элитного дивизиона.
Сегодня, 19:43
Шеффилд / Getty Images
Шеффилд / Getty Images

Аутсайдер Чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед стал очередным клубом с которого сняли очки за нарушение финансового фейер-плей, но в случае с "клинками" есть нюанс.

Как сообщает BBC Sport, коллектив Криса Уайлдера получил штраф в минус два очка, но, поскольку оштрафовали Шеффилд за махинации сделанные в прошлом сезоне, когда они играли в Чемпионшипе, то, и наказание начнет действовать только, когда они снова окажутся во втором дивизионе.

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Однако, вероятность того, что это произойдет уже в следующем сезоне довольно велика, ведь за 7 туров до конца команда с отрывом на последние месте и от спасительной 17 позиции их отделяет 9 пунктов.

Напомним, в прошлом туре Шеффилд сенсационно отобрал очки у Челси, сыграв вничью 2:2, а в следующем встретится с Брентфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Шеффилд Юнайтед

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