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Сассуоло - Милан: результат матча 14.04.24

"Россонери" почти сумели оформить блестящий камбек.
Сегодня, 17:59
Сассуоло - Милан / Getty Images
Сассуоло - Милан / Getty Images

В воскресенье, 14 апреля, Сассуоло принимал дома Милан в рамках 32-го тура Серии А.

Сразу после свистка "россонери" рванули в атаку, создали пару опасных моментов и неожиданно пропустили. Пинамонти классно поймал мяч на ногу и с разворота отправил его в дальний угол. А еще через пять хозяева забили второй гол, упустив Армана Лорьянте.

Милан не стушевался и продолжил атаковать, и даже отыграл один мяч, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Но через пару минут гости забили вновь и уже все было в рамках правил. После этого игра несколько успокоилась, хотя "россонери" продолжали искать подходы к воротам соперника.

Второй тайм начался с еще одного гола Сассуоло, однако почти сразу же Йович снова вернул на поле разницу в один мяч. Гости бросили все силы в атаку, но Консильи уверенно справился со всеми угрозами. Но на 84-й минуте после хаоса после углового Окафор все же затолкал мяч в сетку и сравнял счет. Уже в следующей же атаке Жиру мог приносить Милану победу, но умудрился послать мяч выше практически пустых ворот.

Статистика матча Сассуоло - Милан 32-го тура Серии А

Сассуоло - Милан 3:3
Голы: Пинамонти, 4, Лорьянте, 10, 53 - Леау, 20, Йович, 59, Окафор, 84

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 3.36
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 10 - 23 
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 2 - 6
Фолы: 12 - 8
Атаки: 77 - 108

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан сассуоло

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