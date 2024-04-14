Интер - Кальяри: результат матча 14.04.24

В воскресенье, 14 апреля, Интер принимал дома Кальяри в рамках 32-го тура Серии А.

Хозяева сразу же прижали соперника к воротам, и после серии подходов все же создали быстрый гол. Тюрам легко замкнул отличный прострел Санчеса уже на 12-й минуте. Кальяри давала неплохой отпор, но неожиданно Барелла очень красивым голом удвоил преимущество "нерадзурри". Жаль, что арбитр усмотрел офсайд в том эпизоде.

Во втором тайме картина матча не изменилась, но неожиданно забили гости, отличился Шомуродов. И тогда Интер надавил, и уже через 10 минут заслужил пенальти, который уверенно оформил Чалханоглу. Оба тренера сделали серию замен, но Клаудио Раньери оказался удачливей коллеги. Вышедший на замену Виола сумел сравнять счет. Интер неожиданно теряет очки, но интриги в чемпионате Италии не прибавилось.

Статистика матча Интер - Кальяри 32-го тура Серии А

Интер - Кальяри 2:2

Голы: Тюрам, 12, Чалханоглу (пенальти), 74 - Шомуродов, 65, Виола, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 1.10

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 7 - 0

Фолы: 5 - 10

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