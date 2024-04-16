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Челси - Эвертон 6:0: обзор матча и результат игры 15.04.2024

Михаил Мудрик и Виталий Миколенко принимали не самое активное участие в этой игре.
Сегодня, 00:05
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В понедельник, 15 апреля, в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Эвертон приехал в гости к Челси.

Михаил Мудрик и Виталий Миколенко появились в стартовых составах своих команд на эту игру, однако не они были главными действующими лицами. Традиционно для этого сезона блистал ярче всех Коул Палмер.

Хавбек "синих" оформил хет-трик уже к 29-й минуте. Сначала он нанес красивый обводящий удар с линии штрафной площади, затем он оказался первым на добивании после удара Николаса Джексона.

Но самым красивым получился его третий гол, причем не обошлось без ошибки Джордана Пикфорда. Вратарь вышел далеко за пределы штрафной и отдал передачу прямо на оппонента, который перебросил его метров с 40.

Источник: Getty Images

Еще к перерыву "пенсионеры" успели отметиться еще раз, в этот раз Джексон все же сумел переиграть Пикфорда.

В середине второго тайма Нони Мадуэке заработал пенальти, который едва не начал гражданскую войну в Челси. Джексон, как и сам Мадуэке, очень хотел пробить, но к мячу все же подошел Палмер, который ударом с "точки" оформил покер.

Источник: Getty Images

Но даже не он стал автором последнего гола в матче. На последней минуте основного время Алфи Гилкрист добил мяч после удара Бена Чилуэлла.

В итоге Челси завоевал внушительную победу и приблизился к Ньюкаслу и Манчестер Юнайтед на дистанцию трех очков. Эвертон в свою очередь занимает 16-ю строчку с 27 баллами, которые остались у "ирисок" после двух штрафов.

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Статистика матча Челси - Эвертон 33-го тура АПЛ

Челси - Эвертон 6:0
Голы: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен.), Джексон, 44, Гилкрист, 90.

Ожидаемые голы (xG): 2,66 - 1,26
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 10 - 2
Фолы: 5 - 21

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 88), Силва, Чалоба, Кукурелья - Кайседо, Галлахер, Мадуэке (Чуквуэмека, 72), Палмер (Касадеи, 80), Мудрик (Чилуэлл, 79) - Джексон (Вашингтон, 88).

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Паттерсон, 46 (Годфри, 90+2)), Тарковски, Брентвейт (Кин, 57), Миколенко - Янг, Онана (Гомеш, 46), Гарнер (Харрисон, 46), МакНил - Дукуре, Бету.

Предупреждения: Мудрик - Гарнер, Янг, Тарковски, Кин.

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