Вундеркинд Барселоны стал самым молодым автором ассиста в плей-офф Лиги Чемпионов

В рамках ответного матча 1/4 ЛЧ Барселона встречается с ПСЖ.

На 12-ой минуте каталонцы открыли счет Рафинья, а голевой пас на него отдал Ламин Ямаль.

Испанский вингер стал самым молодым автором ассиста в истории плей-офф Лиги чемпионов в возрасте 16 лет и 278 дней.

Отметим, что на 34-ой минуте Ямаля заменили, ведь чуть раньше красную карточку получил Рональд Араухо и Хави выпустил Иньиго Мартинеса.

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