Реал подпишет нового вратаря, но конкурентом Лунину он не станет

Мадридский Реал намерен подписать 18-летнего Онуралпа Чевиккана, пишет AS.

Голкипер защищает цвета Трабзонспора, где он является третьем вратарем команды. Мадридцы предлагают за него 10 млн евро.

Чевиккан перешел в Трабзонспор прошлым летом всего за 700 тысяч евро, но уже попал на карандаш европейских грандов. Среди прочего, скауты "сливочных" следели за игроком на матче молодежных сборных Турции и Испании.

Если турецкий клуб примет предложение, то Чевиккан все равно не станет возможным конкурентом Лунину, как минимум не сразу.

Дело в том, что мадридцы пора намерены отправить игрока в Кастилью, и уже там следить за его развитием. Так что это, скорее, покупка на будущее.

Напомним, что онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Реал будет доступна на нашем сайте.

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