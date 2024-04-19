Челси лидирует в гонке за одноклубника Миколенко

Английский Эвертон, скорее всего, попрощается с одним из своих лидеров.

Как сообщает издание Sport, "ириски" отпустят Амаду Онана за сумму по меньшей мере в 50 млн евро.

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Игроком интересуются Барселона и Челси, но каталонцы якобы будут иметь на трансферы летом только 70 млн евро, и не собираются тратить на бельгийца большую часть своего бюджета. Зато Челси легко позволит себе этот трансфер, что позволяет им лидировать в гонке.

В текущем сезоне 22-летний опорный полузащитник провел 32 матча, забив 3 гола и отдав 1 ассист.

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