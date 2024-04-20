Дочь тренера ПСЖ начала отношения с очередным испанским футболистом
Вслед за Торресом на горизонте появился Ле Норман.
Дочь главного тренера ПСЖ Луиса Энрике завела роман с очередным футболистом. Об этом сообщает издание Goal.
Защитник Реал Сосьедада Робен Ле Норман встречается с Сирой Мартинес. Пару заметили вместе на прогулке в Сан-Себастьяне.
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По данным издания, испанский футболист проявляет серьезный интерес к дочери Энрике.
Напомним, не так давно Сира Мартинес встречалась с нападающим Барселоны Ферраном Торресом. Пара была вместе около трех лет.
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