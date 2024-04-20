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Футбол

Дочь тренера ПСЖ начала отношения с очередным испанским футболистом

Вслед за Торресом на горизонте появился Ле Норман.
Сегодня, 00:39
Сира Мартинес / Instagram
Сира Мартинес / Instagram

Дочь главного тренера ПСЖ Луиса Энрике завела роман с очередным футболистом. Об этом сообщает издание Goal.

Защитник Реал Сосьедада Робен Ле Норман встречается с Сирой Мартинес. Пару заметили вместе на прогулке в Сан-Себастьяне.

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По данным издания, испанский футболист проявляет серьезный интерес к дочери Энрике.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, не так давно Сира Мартинес встречалась с нападающим Барселоны Ферраном Торресом. Пара была вместе около трех лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Сосьедад Луис Энрике

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