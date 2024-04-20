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Гвардиола назвал клуб АПЛ, которым восхищается

Испанец в восторге от подопечных Юргена Клоппа.
Сегодня, 17:57
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об игре Ливерпуля.

"Я восхищаюсь Ливерпулем. Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь Ливерпулем. Юрген Клопп и Ливерпуль всегда были здесь. Это команда, которая конкурирует с нами. Настоящий, настоящий соперник, который боролся с нами лицом к лицу, который выходит биться с тобой. И они делали это 6-7 лет".

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"Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр – сезон за сезоном. И они были здесь. И это самое сложное. Они все равно были близки к трофеям. Они очень хороши в этом сезоне, эта команда всегда подавала пример", – сказал Гвардиола в интервью BeanymanSports.

Напомним, после 32 туров АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице, опережая Ливерпуль на два очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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