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Ювентус планирует приобрести одного из лидеров главной сенсации Серии А

Туринцы могут "обокрасть" Болонью.
Сегодня, 17:59
Рикардо Калафьори / Getty Images
Рикардо Калафьори / Getty Images

Туринский Ювентус планирует усилить линию защиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание CalcioMercato, "зебры" поборются с Наполи за подписание 21-летнего Рикардо Калафьори из Болоньи. Боссы клуба находятся в постоянном контакте с представителями игрока.

Летом итальянский гранд сделает предложение по Калафьори, за которого "россоблу" хотят по меньшей мере 20 млн евро. Transfermarkt в то же время оценивает левого защитника в 25 млн евро.

Отметим, что Ювентус также планирует заменить Массимилиано Аллегри тренером Болоньи Тьяго Моттой, который почти точно выведет клуб впервые в истории в Лигу Чемпионов. Что касается Калафьори, то он является одним из ключевых игроков команды Мотты, проведя в этом сезоне 26 матчей Серии А,  отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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