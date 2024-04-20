Мудрик - в запасе на полуфинал Кубка Англии против Ман Сити

В этом матче украинцу достанется роль "джокера".

В рамках полуфинального поединка Кубка Англии Челси на стадионе Уэмбли встретится с Ман Сити.

Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино определился с составом на данный поединок. К сожалению, Михаил Мудрик получил место лишь на скамейке запасных.

В составе манкунианцев, который на этот матч выбрал Пеп Гвардиола выделяется лишь отсутствие Эрлинга Холанда. Норвежский лидер "горожан" не попал даже в заявку из-за микро-повреждения.

Матч Челси - Манчестер Сити начнется сегодня, 20 апреля, в 19:15 по Киеву

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