iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик - в запасе на полуфинал Кубка Англии против Ман Сити

В этом матче украинцу достанется роль "джокера".
Сегодня, 18:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках полуфинального поединка Кубка Англии Челси на стадионе Уэмбли встретится с Ман Сити.

Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино определился с составом на данный поединок. К сожалению, Михаил Мудрик получил место лишь на скамейке запасных.

В составе манкунианцев, который на этот матч выбрал Пеп Гвардиола выделяется лишь отсутствие Эрлинга Холанда. Норвежский лидер "горожан" не попал даже в заявку из-за микро-повреждения.

Матч Челси - Манчестер Сити начнется сегодня, 20 апреля, в 19:15 по Киеву

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Почеттино: Палмер гораздо сильнее, чем мы ожидали Почеттино: Палмер гораздо сильнее, чем мы ожидали
Сразу четыре игрока Челси вернулись к тренировкам Сразу четыре игрока Челси вернулись к тренировкам
Боруссия Дортмунд готова выкупить игрока, который принадлежит Челси Боруссия Дортмунд готова выкупить игрока, который принадлежит Челси
Челси лидирует в гонке за одноклубника Миколенко Челси лидирует в гонке за одноклубника Миколенко
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа20:34
Экс-капитан Арсенала высказался о шансах команды выиграть АПЛ
Украина20:23
Колос уверенно разобрался с Ворсклой, и почти догнал полтавчан в таблице
Теннис19:59
Костюк победила теннисистку из ТОП-10 в полуфинале престижного турнира в Германии
Теннис19:54
Калинина уступила полячке в полуфинале турнира во Франции
Европа19:50
Жирона нацелилась на экс-игрока МЮ и Реала
Европа19:28
Директор Баварии высказался о поиске тренера
Европа19:09
Брентфорд с Ярмолюком поиздевался над аутсайдером АПЛ
Европа19:05
Новичок Арсенала, пропустивший весь сезон, может вернуться до конца чемпионата
Европа18:49
Анчелотти прокомментировал новости об уходе капитана Реала
Европа18:34
Мудрик - в запасе на полуфинал Кубка Англии против Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK