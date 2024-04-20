Унион - Бавария: результат матча 20.04.24

В субботу, 20 апреля, Унион принимал дома Баварию в рамках 30-го тура Бундеслиги.

Для Баварии этот матч уже почти не решал, а вот для Униона был важен в плане борьбы за сохранение места в высшем дивизионе. Однако противостоять мюнхенцам было очень тяжело.

Бавария задавила хозяев сразу с первых минут, а уже на 24-й минуте Горетцка красивым ударом от перекладины открыл счет. После этого Унион смог немного перехватить инициативу, создал опасность у ворот Нойера, но пропустил еще до конца первого тайма. Харри Кейн эффектно положил мяч со штрафного.

Не успел второй тайм начаться, как Мюллер довел счет до разгромного, а затем Кейн нашел пасом Теля, который забил четвертый гол. А сразу после этого и Томас Мюллер записал на свой счет дубль.

Мюнхенцы могли забивать еще пару раз, но Унион все же смог забить гол престижа. Результативный удар записал на свой счет Йорбе Вертессен но счет так и остался все равно неприличным.

Статистика матча Унион - Бавария 30-го тура Бундеслиги

Унион - Бавария 1:5

Голы: Вертессен, 90+1 - Горетцка, 29, Кейн, 45+1, Мюллер, 53, 66, Тель, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.78 - 1.86

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 14 - 19

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 5 - 3

Фолы: 5 - 4

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