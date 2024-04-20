Легенда Баварии установил необычное достижение
Такое ранее удавалось только двум действующим игрокам в Бундеслиге.
В рамках 30-го тура Чемпионата Германии Бавария уверенно разгромила Унион.
Один из голов забил Томас Мюллер, что помогло ему установить уникальное необычное достижение.
За 16 лет игры в Бундеслиге Мюллер сумел отличиться голом во всех турах первенства с 1 по 34. Такое из действующих игроков делали только Марко Ройс из Боруссии Дортмунд и Кевин Фолланд из Униона.
Напомним, что ранее сообщалось, что Кейн установил личный рекорд результативности .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!