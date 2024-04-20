iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Баварии установил необычное достижение

Такое ранее удавалось только двум действующим игрокам в Бундеслиге.
Вчера, 22:36
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

В рамках 30-го тура Чемпионата Германии Бавария уверенно разгромила Унион.

Один из голов забил Томас Мюллер, что помогло ему установить уникальное необычное достижение.

За 16 лет игры в Бундеслиге Мюллер сумел отличиться голом во всех турах первенства с 1 по 34. Такое из действующих игроков делали только Марко Ройс из Боруссии Дортмунд и Кевин Фолланд из Униона.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кейн установил личный рекорд результативности .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

Статьи по теме

Директор Баварии высказался о поиске тренера Директор Баварии высказался о поиске тренера
Рангник отказался от работы в Баварии Рангник отказался от работы в Баварии
В Баварии нашли нового кандидата на пост тренера В Баварии нашли нового кандидата на пост тренера
Бавария возобновила интерес к футболисту Барселоны Бавария возобновила интерес к футболисту Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа01:13
Жирона гарантировала себе выход в еврокубки впервые в истории
Европа00:43
Итальянский талант пропустит Евро-2024 из-за тяжелой травмы
Европа00:08
Жирона с голом Довбика победила Кадис с голом Довбика
Вчера, 23:39
Европа23:39
Арсенал временно возглавил АПЛ, победив Вулверхэмптон
Европа23:03
"Доверились Всевышнему": Вингер Шахтера высказался свой переезд в Украину
Европа22:55
Президент Интера собирается взять многомиллионный кредит, чтобы закрыть другой кредит
Европа22:36
Легенда Баварии установил необычное достижение
Европа22:30
Почеттино - о матче с Сити: Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать
Баскетбол21:59
Прометей обыграл Калев и стал двукратным чемпионом ЛЕБЛ
Европа21:59
Кейн установил личный рекорд результативности в первом же сезоне за Баварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK