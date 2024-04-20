Легенда Баварии установил необычное достижение

Такое ранее удавалось только двум действующим игрокам в Бундеслиге.

В рамках 30-го тура Чемпионата Германии Бавария уверенно разгромила Унион.

Один из голов забил Томас Мюллер, что помогло ему установить уникальное необычное достижение.

За 16 лет игры в Бундеслиге Мюллер сумел отличиться голом во всех турах первенства с 1 по 34. Такое из действующих игроков делали только Марко Ройс из Боруссии Дортмунд и Кевин Фолланд из Униона.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кейн установил личный рекорд результативности .

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