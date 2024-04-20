Почеттино - о матче с Сити: Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матчи против Сити.

Напомним, лондонцы минимально уступили и вылетели из Кубка Англии.

Почеттино заявил, что его команда было немного лучше соперника, однако не смогла использовать все свои шансы.

"Это легко объяснить. Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать. Нам не хватило эффективности, у нас было много моментов, но мы не забили.

Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы использовать шансы, чего мы сегодня не сделали.

В понедельник мы забили шесть Эвертону, но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и больше явных шансов для взятия ворот", - приводит слова Почеттино BBC.

Ранее также экс-капитан Арсенала оценил шансы "канониров" на титул.

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