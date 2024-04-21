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Дубль Месси принес Интер Майами очередную победу в рамках МЛС

Аргентинец с друзьями уверенно обыграли Нэшвилл.
Сегодня, 09:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 апреля, состоялся очередной матч в рамках МЛС, в котором Интер Майами принимал Нэшвилл.

На второй минуте гости уже вышли вперед благодаря автоголу, однако Месси сумел к концу первого тайма перевернуть ход событий, благодаря забитому голу и ассисту на Бускетса.

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"Добил" аргентинец соперника на 81-й минуте, удачно реализовав 11-метровый удар, чем поставил точку в данном поединке.

Таким образом, после 10 туров МЛС Интер Майами идет на первом месте в восточной конференции, набрав 18 очков.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл

Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Голы: Месси, 11, 81 пенальти, Бускетс, 39 - Негри, 2 автогол

Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 2.11
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 4 - 6
Фолы: 14 - 12

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