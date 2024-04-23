Милан - Интер 1:2: видео голов и лучших моментов матча Серии А 22.04.2024
В понедельник, 22 апреля, Милан принимал дома Интер.
По итогам этого матча "нерадзурри" могли стать чемпионами Италии, а потому сразу пошли в атаку, и уже на 18-й минуте Ачерби открыл счет.
В начале второго тайм Тюрам удвоил преимущество гостей, но за 10 минут до конца основного времени Милан отыграл один мяч и вернул на поле интригу.
Однако концовка вышла жаркой из-за эмоций футболистов, так что в результате потасовки главный арбитр раздал красных карточек. А Интер выиграл свое 20-е скудетто.
Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Интер в 33-м туре Серии А:
Статистика матча Милан - Интер 33-го тура Серии А
Милан - Интер 1:2
Голы: Томори, 80 - Ачерби, 18, Тюрам, 49
Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 1.89
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 19 - 10
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