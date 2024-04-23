Тен Хаг возмущен критикой МЮ после победы над Ковентри

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг возмущен критикой, которую получила команды после победы над Ковентри.

Напомним, манкунианцы позволили сопернику камбекнуть после 3:0, а в итоге выбороли путевку в финал в серии послематчевых пенальти.

Однако тен Хаг не считает, что команды выступила плохо. Да, они утратили контроль над игрой, но в топ-футболе все решает результат.

"Позорна ваша реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили этого не только в этом матче, но и в остальных.

На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал – это огромное достижение. Второй выход в финал за два года – это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за 4 года. Подобные комментарии – это позор", - цитирует тен Хага The Athletic.

Ранее также сообщалось, что техдиректор МЮ проведет анализ работы нидерландца.

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