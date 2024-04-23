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Тен Хаг возмущен критикой МЮ после победы над Ковентри

Главное - это результат.
Сегодня, 18:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг возмущен критикой, которую получила команды после победы над Ковентри.

Напомним, манкунианцы позволили сопернику камбекнуть после 3:0, а в итоге выбороли путевку в финал в серии послематчевых пенальти.

Однако тен Хаг не считает, что команды выступила плохо. Да, они утратили контроль над игрой, но в топ-футболе все решает результат.

"Позорна ваша реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили этого не только в этом матче, но и в остальных.

На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал – это огромное достижение. Второй выход в финал за два года – это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за 4 года. Подобные комментарии – это позор", - цитирует тен Хага The Athletic.

Ранее также сообщалось, что техдиректор МЮ проведет анализ работы нидерландца.

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