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Моуринью рассказал о планах на дальнейшую тренерскую карьеру

Португальский специалист уверен, что будет тренировать еще долго.
Сегодня, 18:35
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Бывший рулевой Ромы Жозе Моуринью высказался о своих дальнейших планах.

По словам португальца, он хочет от своего будущего клуба, чтобы на него не возлагали большие надежды исключительно из-за имени.

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"Я не думаю, что мне 61, а в 65 я уйду на пенсию. Ни в коем случае. Впереди еще долгая карьера.

Что может действительно изменить ситуацию, так это то, насколько сильно клуб меня хочет. Насколько клубу нужен человек и тренер моего профиля. И сколько чувств, эмпатии я могу испытать с этой структурой.

Единственное, чего я хочу, это то, чтобы цель и цели были установлены честно. Я не могу пойти в клуб, где из-за моей истории целью будет титул. Нет. Единственное, чего я хочу - чтобы это было честно. Как вы думаете, если бы я был в большом клубе АПЛ, и мы были шестыми, седьмыми, восьмыми в таблице, я все еще бы оставался на посту? Я хочу сказать, что люди должны оценивать меня так, как они оценивают других.

Для меня важно, есть ли у клуба цели, и чтобы я мог сказать, что готов бороться за них. Я не хочу сказать реалистичные, но по крайней мере полуреалистичные.

Потому что, когда я перешел в Рому, никто не мечтал о финале еврокубка, а мы это сделали. Невозможно, чтобы я перешел в клуб, который почти вылетел, и цель - выиграть Лигу чемпионов. Это хорошо, но это нечестно", - сказал Моуринью.

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