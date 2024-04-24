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Клуб АПЛ отреагировал на слухи о том, что два неназванных игрока подозреваются в изнасиловании

Вулверхэмптон заверил, что футболисты, которые подозреваются в совершении преступления не являются частью их состава.
Сегодня, 16:29
Вулверхэмптон / Getty Images
Вулверхэмптон / Getty Images

Английский Вулверхэмптон отреагировал на новость о том, что два 19-летних игрока одного из клубов АПЛ подозреваются в изнасиловании.

"Волки" выпустили пресс-релиз где заверили, что футболисты их команды не имеют к этой истории никакого отношения.

"Статья в газете, опубликованная вчера, вызвала неуместные спекуляции в интернете относительно личности двух людей, которые, как сообщается, находятся под следствием полиции.

Хотя мы обычно не комментируем текущие дела полиции, чтобы защитить благополучие наших молодых игроков, мы считаем необходимым подтвердить, что обвинения не касаются никого из нашей команды", - говорится в заявлении.

Отметим, что Вулвз является одним из клубов, в основном составе которого выступают как минимум двое 19-летних футболистов. Также под эти критерии подходят Брайтон, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Бернли, однако, речь может идти и о других клубах АПЛ, ведь, первоисточник не уточняет, являются ли эти исполнители членами взрослой команды.

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