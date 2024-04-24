iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Реала поздоровался с бригадой арбитров перед Эль Класико

Футболисты Барселоны были ошарашены.
Сегодня, 18:51
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Перед матчем с Барселоной президент Реала Флорентино Перес пообщался с судьями. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Перед началом игры Перес зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить своих игроков и поздороваться с арбитром Сесаром Сото Градо и его помощниками.

Читай также: Перес лично поздравил Лунина после победы над Манчестер Сити

В сопровождении бывших судей Карлоса Мехия Давила и Мигеля Анхеля Переса, первый из которых стал советником клуба по вопросам судейства после завершения карьеры, президент вызвал удивление игроков Барселоны.

Напомним, в победу в Эль Класико одержал Реал, обыграв "сине-гранатовых" со счетом 3:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

Статьи по теме

Милан намерен арендовать хавбека Реала Милан намерен арендовать хавбека Реала
Названа сумма, за которую Реал готов отпустить Лунина Названа сумма, за которую Реал готов отпустить Лунина
Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной
"Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной "Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Бокс20:30
Энди Руис и Джаррелл Миллер провели битву взглядов
Европа20:19
Известно, сколько Барселона заработает за сезон-2023/24
Украина20:12
Шацких оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
Европа19:55
Реал намерен приобрести талантливого игрока Милана
Европа19:50
Бывший форвард МЮ: Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС
Бокс19:48
Промоутер: У Усика был тройной тренировочный лагерь
Европа19:20
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде в матче с Барселоной
Европа19:19
Милан намерен арендовать хавбека Реала
Европа19:18
Экс-форвард Шахтера перешел в клуб второго бразильского дивизиона
Украина19:00
Плей-офф Суперлиги Украины: Днепр и Ровно проведут второй матч финальной серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK