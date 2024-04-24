Президент Реала поздоровался с бригадой арбитров перед Эль Класико

Перед матчем с Барселоной президент Реала Флорентино Перес пообщался с судьями. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Перед началом игры Перес зашел в подтрибунное помещение, чтобы подбодрить своих игроков и поздороваться с арбитром Сесаром Сото Градо и его помощниками.

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В сопровождении бывших судей Карлоса Мехия Давила и Мигеля Анхеля Переса, первый из которых стал советником клуба по вопросам судейства после завершения карьеры, президент вызвал удивление игроков Барселоны.

Напомним, в победу в Эль Класико одержал Реал, обыграв "сине-гранатовых" со счетом 3:2.

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