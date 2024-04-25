Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта

Туринцы постараются сохранить у себя игрока.

Ювентус должен решить судьбу Федерико Кьезы, чей контракт с клубом истекает в 2025 году. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянец, приобретенный за 60 миллионов евро у Фиорентины, желает больше информации о будущих планах клуба.

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В то же время вингер испытывает сложности с игровым временем под руководством тренера Массимилиано Аллегри и хотел бы повышения зарплаты, хотя деньги не являются главным мотивом для него.

В текущем сезоне на счету 26-летнего итальянца семь голов и два ассиста в 28 матчах Серии А.

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