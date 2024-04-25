Лапорта - о не засчитанном голе в Эль Класико: Такому произволу не должно быть места

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался касаемо не засчитанного гола в матче против Реала (2:3).

"После матча на Бернабеу немедленной реакцией было всеобщее возмущение судейством. Мы уже запросили изображения у Федерации, потому что считаем, что Ламин забил гол".

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"Мы пойдем до самого конца, такому произволу не должно быть места", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, на 28-й минуте матча Ламин Ямаль отправил мяч в ворота после передачи с углового, однако Андрей Лунин отбил мяч. При этом, точно неизвестно, пересек ли мяч линию ворот.

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