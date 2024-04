Возле стадиона клуба Бундеслиги обнаружили действующую бомбу времен Второй мировой войны

За несколько дней до матча 31-го тура Бундеслиги против Кельна неожиданную новость получил Майнц.

Как сообщает CBS Sports, возле Mewa Arena, домашнего стадиона немецкого коллектива был найден предмет, который встречаешь далеко не каждый день.

По информации источника, данным предметом оказалась бомба времен Второй мировой войны.

Причем сообщается, что она действующая - на месте находки работают специалисты по ее обезвреживанию. Клуб пока что никак не отреагировал на данную новость.

An active bomb from World War II was found in the area around Mainz home stadium during renovations.



They are currently working to defuse the bomb 😳 pic.twitter.com/ZZlHoTnAI0