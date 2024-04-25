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Возле стадиона клуба Бундеслиги обнаружили действующую бомбу времен Второй мировой войны

"Взрывная" новость пришла из Германии.
Вчера, 21:40
Mewa Arena / Getty Images
Mewa Arena / Getty Images

За несколько дней до матча 31-го тура Бундеслиги против Кельна неожиданную новость получил Майнц.

Как сообщает CBS Sports, возле Mewa Arena, домашнего стадиона немецкого коллектива был найден предмет, который встречаешь далеко не каждый день.

По информации источника, данным предметом оказалась бомба времен Второй мировой войны.

Причем сообщается, что она действующая - на месте находки работают специалисты по ее обезвреживанию. Клуб пока что никак не отреагировал на данную новость.

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Стоит отметить, что во времена Второй мировой войны Майнц подвергся сильным бомбардировкам - за более чем 30 боевых вылетов союзники разрушили примерно 80% города.

На данный момент Майнц занимает пятнадцатое место в таблице чемпионата Германии. Игра с Кельном станет для подопечных Бо Хенриксена борьбой за выживание, так как "козлы" отстают от своего будущего оппонента на пять очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига майнц

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