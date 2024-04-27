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Барселона определилась с приоритетом на летнее трансферное окно

Каталонцы хотят подписать Йозуа Киммиха.
Сегодня, 11:39
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Каталонская Барселона определилась с планами на летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят усилить опорную зоне, и приоритетом на эту позицию является Йозуа Киммих из Баварии.

Отмечается, что его очень ценит Хави, который решил все же остаться в стане каталонцев. 

Если не удастся подписать Киммиха, то испанский гранд пойдет за Амаду Онаной. Еще одна опция в случае провала плана А и плана Б, Гидо Родригес из Бетиса

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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